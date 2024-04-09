Количество жертв ракетного удара по Запорожью возросло до четырех

В Запорожье число погибших в результате ракетного удара российских террористов 8 апреля увеличилось до четырех, еще восемь человек ранены. Об этом говорится в сообщении руководителя Запорожской ОВА Ивана Федорова.

По его словам, за сутки захватчики 536 раз атаковали 13 населенных пунктов Запорожской области.

Войска РФ нанесли ракетный удар по Запорожью, а также два авиационных удара по Малой Токмачке и Роботиному.

Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку атаковали 144 беспилотных летательных аппарата разной модификации.

По Гуляйполю, Малой Токмачке, Роботиному, Левадному, Новоандреевке, Омельнику россияне совершили 35 обстрелов из РСЗО, отметил Федоров.

По территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Преображенки, Лукьяновского, Малиновки, Новоданиловки, Степного и Вербового враг совершил 354 артобстрела.

Поступило 34 сообщения о разрушениях жилых домов и объектах инфраструктуры.