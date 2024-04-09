Глава МИД Британии летит в США и планирует встретиться с Трампом

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в США встретится с 45-м американским президентом Дональдом Трампом. Об этом пишет BBC United Kingdom со ссылкой на МИД Великобритании, сообщает Лига.net.

В дипломатическом ведомстве назвали это "стандартной практикой" взаимодействия с оппозиционным кандидатом. Ожидается, что глава британского МИД встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном, а также выступит перед законодателями в Конгрессе с просьбой принять пакет помощи Украине.

Перед этим, как выяснили журналисты, Кэмерон встретится с Трампом в его резиденции во Флориде.

Представитель Министерства иностранных дел Британии назвал это "стандартной практикой" взаимодействия с оппозиционным кандидатом в президенты США.

В то же время остается неизвестным, что именно они планируют обсуждать.