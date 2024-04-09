В Раде предложили увеличить зарплату служащих аппарата судов

В ВР зарегистрировали законопроект 11158 о внесении изменений в статью 150 Закона «О судоустройстве и статусе судей» по оплате труда государственных служащих аппаратов судов, которым предусмотрено применение к должностным окладам региональных коэффициентов, сообщает Зеркало недели.

Инициаторами законопроекта выступают члены Комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов, Роман Бабий, Сергей Демченко, Владимир Ватрас и другие.

Как пишет «Судебно-юридическая газета», предлагается к размерам должностных окладов дополнительно применяемые региональные коэффициенты:

1,1 – если суд расположен в населенном пункте с численностью населения не менее 100 тысяч человек;

1,2 – если суд расположен в населенном пункте с численностью населения не менее 500 тысяч человек;

1,25 – если суд расположен в населенном пункте с численностью населения не менее 1 миллиона человек.

В случае, если суд находится в нескольких населенных пунктах, применяется региональный коэффициент по местонахождению органа, который провел государственную регистрацию такого суда.

Отмечается, что сейчас есть отток кадров. По состоянию на 31 декабря 2022 года количество государственных служащих, работающих в аппаратах судов, составило 14 039 человек, из них на должностях государственной службы категории «Б» работали – 2 350 человек, на должностях государственной службы категории «В» – 11689, в том числе 5187 секретарей судебного заседания. По состоянию на 31 декабря 2023 фактическая численность государственных служащих аппаратов местных, апелляционных судов составляла 13 658 человек, то есть сократилась на 2,7% или на 381 государственного служащего.

В случае введения регионального коэффициента с 1 мая 2024 года необходимые дополнительные расходы на эту цель составят 270,73 млн грн.