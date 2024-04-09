Россияне сообщили об атаке БПЛА на учебный авиацентр в Воронежской области

В ночь на вторник, 9 апреля, два дрона атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки летного состава в Воронежской области РФ. Об этом говорится в сообщении﻿ российского Telegram-канала Astra.

По словам россиян, оба беспилотника взорвались. Поврежден фасад здания и окна, пострадавших в результате взрывов нет

Ранее об атаке БПЛА сообщал губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам местная ПВО и и средства РЭБ обнаружили и уничтожили беспилотник самолетного типа на территории региона.