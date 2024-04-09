В ЕС согласовали ограничение торговых льгот для Украины на год

Европейский парламент и Европейский совет согласовали условия продления действия либерализированного торгового режима для Украины, предусмотрев усиленные защитные меры для европейских фермеров. Со ссылкой на пресс-службу Европарламента, сообщает Лига.Бизнес.

Соглашение позволит приостановить действие пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС до июня 2025 года.

"Эти односторонние меры по либерализации торговли помогут стабилизировать украинскую экономику и содействовать постепенной интеграции страны во внутренний рынок ЕС" , – говорится в сообщении.

Европейский парламент должен проголосовать за это решение во время пленарного заседания в апреле, после чего изменения в правила торговли с Украиной утвердит Европейский совет.

Договоренность также предусматривает возможности ограничения экспорта отдельных категорий товаров из Украины в ЕС.

"Если на рынке ЕС или рынках одной либо нескольких стран ЕС возникнут значительные сбои из-за украинского импорта, например, пшеницы, регламент гарантирует, что Еврокомиссия сможет быстро отреагировать и принять любые меры, которые сочтет нужными" , – отмечается в сообщении.

Кроме того, в рамках усиленных защитных мер для защиты фермеров ЕС режим либерализации торговли может быть экстренно остановлен для особо чувствительных сельскохозяйственных продуктов, а именно птицы, яиц, сахара, овса, крупы, кукурузы и меда.

"Участники переговоров согласились продлить базовый период, используемый в качестве основы для применения этой автоматической защиты, а это значит, что если импорт этих продуктов превысит средний объем импорта, зарегистрированный во второй половине 2021 года, а также в течение 2022-го и 2023 годов, тарифы будут пересмотрены" , – уточняется в сообщении.

Также Еврокомиссия обязуется усилить мониторинг импорта зерна, в частности пшеницы.

В то же время европейские законодатели одобрили обязательство Еврокомиссии обсудить постоянную либерализацию тарифов с Украиной в рамках процесса пересмотра Соглашения об ассоциации, как только будет завершена законодательная процедура временной либерализации, и обеспечить активное участие Европарламента в этом процессе.

Нынешний льготный режим с Украиной истекает 5 июня 2024 года. Новые правила должны вступить в силу сразу после окончания этого срока.

В конце января Еврокомиссия предложила еще на год продлить приостановку импортных квот и пошлин для украинского экспорта в ЕС, включив туда предохранители для агропродукции, чего требовали несколько стран Евросоюза.