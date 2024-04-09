Корпорации Тайваня задумались о запасных штаб-квартирах из-за угрозы Китая - FT

Несколько крупных тайваньских производителей рассматривают возможность создания запасных штаб-квартир за границей, чтобы гарантировать продолжение работы в случае нападения Китая на Тайвань. Об этом пишет Financial Times, сообщает Лига.Бизнес.

Китай считает Тайвань частью своей территории и угрожает аннексировать его, если тот будет бесконечно сопротивляться объединению. Хотя тайваньские эксперты считают нападение Китая маловероятным в ближайшей перспективе, тактика постоянного устрашения заставила многие иностранные компании и клиентов тайваньских групп начать планирование на случай непредвиденных обстоятельств.

Эти планы пока носят предварительный характер.

Руководитель тайваньского офиса консалтинговой компании KPMG Рауни Куо рассказал газете, что несколько клиентов рассматривают возможность или уже планируют открытие второй штаб-квартиры в странах Юго-Восточной Азии "на случай чрезвычайной ситуации на Тайване".

Несколько источников газеты сказали, что среди этих компаний есть крупные корпорации Lite-On и Qisda, производящие электронные компоненты и устройства для потребителей, телекоммуникаций, автомобилей и медицины.

Финансовый директор одной из крупных тайваньских компаний на условиях анонимности рассказал FT, что она рассматривает возможность размещения второй штаб-квартиры в Сингапуре. Другие источники говорят, что среди тайваньских компаний рассматриваются такие юрисдикции как Япония, Швейцария и Нидерланды.

Соединенные Штаты они отвергают из-за налогов.