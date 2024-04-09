РФ чаще наносит авиаудары по позициям ВСУ из-за промедления США с помощью – Forbes

Из-за задержки военной помощи для Украины от США российские войска чаще штурмуют позиции украинцев. Самолеты оккупантов из-за нехватки ракет в ВСУ могут подлетать гораздо ближе к линии фронта и обстреливать позиции ракетами малой дальности. Об этом пишет издание Forbes, сообщает Цензор.НЕТ.

В издании напомнили, как недавно российские самолеты вплотную приблизились к позициям ВСУ в районе Часового Яра.

Россияне выпускают тепловые ловушки, чтобы отвлечь внимание украинских зенитчиков, но ни одна украинская ракета так и не поднялась навстречу.