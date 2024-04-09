РФ чаще наносит авиаудары по позициям ВСУ из-за промедления США с помощью – Forbes
Из-за задержки военной помощи для Украины от США российские войска чаще штурмуют позиции украинцев. Самолеты оккупантов из-за нехватки ракет в ВСУ могут подлетать гораздо ближе к линии фронта и обстреливать позиции ракетами малой дальности. Об этом пишет издание Forbes, сообщает Цензор.НЕТ.
В издании напомнили, как недавно российские самолеты вплотную приблизились к позициям ВСУ в районе Часового Яра.
Россияне выпускают тепловые ловушки, чтобы отвлечь внимание украинских зенитчиков, но ни одна украинская ракета так и не поднялась навстречу.
"Не помогает и то, что Россия усилила воздушные налеты на крупнейшие города Украины, что заставило украинские ВВС сконцентрировать свои лучшие батареи ПВО вокруг этих городов. Это оставляет пробелы в противовоздушной обороне на передовой. Пробелы, которыми пользуются российские ВВС", - пояснили в публикации.