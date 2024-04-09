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Беларусь сообщила о проводении тактических учений с боевой стрельбой

Беларусь сообщила о проводении тактических учений с боевой стрельбой
Фото: User 699/wikimedia

В четырех областях Беларуси, с 9 по 11 апреля, состоится тактическое учение с боевой стрельбой. Со ссылкой на информацию Министерства обороны Белоруссии, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Отмечается, что подразделения будут отрабатывать:

  • отражение наступления условного противника;
  • уничтожение незаконных вооруженных формирований, диверсионно-разведывательных групп;
  • нанесение поражения передовым отрядам противника;
  • огневую поддержку войск.
"Это ключевой этап проверки боеготовности, по результатам которой подразделения оценят на предмет способности выполнять задачи по назначению в различных условиях обстановки", - сообщили в Минобороны.

Учения будут проходить в:

  • Витебской;
  • Гродненской;
  • Брестской;
  • Могилевской областях.

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