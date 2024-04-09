Беларусь сообщила о проводении тактических учений с боевой стрельбой

В четырех областях Беларуси, с 9 по 11 апреля, состоится тактическое учение с боевой стрельбой. Со ссылкой на информацию Министерства обороны Белоруссии, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Отмечается, что подразделения будут отрабатывать:

отражение наступления условного противника;

уничтожение незаконных вооруженных формирований, диверсионно-разведывательных групп;

нанесение поражения передовым отрядам противника;

огневую поддержку войск.

"Это ключевой этап проверки боеготовности, по результатам которой подразделения оценят на предмет способности выполнять задачи по назначению в различных условиях обстановки" , - сообщили в Минобороны.

Учения будут проходить в: