Беларусь сообщила о проводении тактических учений с боевой стрельбой
В четырех областях Беларуси, с 9 по 11 апреля, состоится тактическое учение с боевой стрельбой. Со ссылкой на информацию Министерства обороны Белоруссии, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Отмечается, что подразделения будут отрабатывать:
- отражение наступления условного противника;
- уничтожение незаконных вооруженных формирований, диверсионно-разведывательных групп;
- нанесение поражения передовым отрядам противника;
- огневую поддержку войск.
"Это ключевой этап проверки боеготовности, по результатам которой подразделения оценят на предмет способности выполнять задачи по назначению в различных условиях обстановки", - сообщили в Минобороны.
Учения будут проходить в:
- Витебской;
- Гродненской;
- Брестской;
- Могилевской областях.