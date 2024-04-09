Китайские авто простаивают в европейских портах – FT

Импортные автомобили, особенно китайские, накапливаются в европейских портах, превращая их в "автомобильные стоянки". Об этом пишет Financial Times, сообщает Лига.Бизнес.

Проблема возникла из-за замедления продаж и логистических сложностей, включая нехватку водителей грузовиков.

"Автодистрибьюторы все чаще используют паркинги порта как депо. Вместо того чтобы хранить автомобили у дилеров, их оставляют на автомобильном терминале" , – сообщили в порту Антверпен-Брюгге.

Некоторые руководители автомобильной промышленности заявили, что китайские производители не продают свои транспортные средства в Европе так быстро, как они ожидали, что явилось основной причиной перегрузки портов региона.

"Китайские производители электромобилей используют порты как автостоянки" , – сказал один из менеджеров логистической компании.

Некоторые электромобили китайских брендов простояли в европейских портах до 18 месяцев.

Еще один собеседник издания отметил, что многие разгруженные транспортные средства просто оставались в портах, пока их не продали дистрибьюторам или конечным потребителям.