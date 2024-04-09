Конфликт относительно торговли сельскохозяйственной продукцией ставит под сомнение евроинтеграционные стремления Украины. Ссылаясь на материалы Politico, сообщает Зеркало недели.

Когда украинские фермеры смотрят на свое послевоенное будущее, они видят себя частью ЕС, свободно продавая товары на едином рынке блока. Но этого не произойдет, если такие страны, как Польша, будут стоять на своем.

В то время как Украина готовится к новому российскому военному наступлению с востока, ее соседи по ЕС — и союзники на западе — снова усиливают давление на ее массированный экспорт сельскохозяйственной продукции, такой как кукуруза, мясо птицы и сахар, что, как жалуются некоторые члены блока, подрывает позиции их собственных фермеров,

Ограничения на украинские сельскохозяйственные товары необходимы для исправления "неравенства" в торговом балансе между Украиной и ЕС, утверждает польский депутат Европарламента Анджей Галицкий из правоцентристской Европейской народной партии, чьи поправки, требующие усиления ограничений, были поддержаны большинством голосов в парламенте и странах-членах ЕС. Факты, похоже, свидетельствуют в пользу позиции Украины.

Продукция Украины пользуется высоким спросом в пищевой промышленности ЕС, тогда как европейские фермеры, составляющие крошечную долю экономики блока, фактически являются единственной группой, которая не хочет ее покупать. Более того, нет доказательств того, что фермеры ЕС страдают от конкуренции со стороны Украины.

Меры по либерализации торговли, временно снимающие все невыполненные ограничения на украинский импорт в ЕС, чтобы помочь стране противостоять агрессивной войне со стороны России, должны закончиться в июне 2025 года. После этого обе стороны вернутся к условиям соглашения о свободной торговле от 2016 года, которое предусматривает постепенную отмену всех оставшихся тарифов.

В то время как такие законодатели, как Галицкий, считают, что усиление конкуренции со стороны украинских гигантских агрохолдингов чревато выживанием европейских фермеров, Украина видит правила свободного рынка в действии — и хочет, чтобы страны ЕС следовали им.