НАБУ провело обыски в Украине и Польше из-за закупок оружия

Правоохранители провели ряд обысков на территории Украины и Польши в рамках дела о возможной закупке вооружения по завышенным ценам в апреле 2022 – феврале 2023 года. Ссылаясь на данные НАБУ, сообщает Корреспондент.

"Следственные действия направлены на исследование цепи поставок иностранного вооружения и проверки информации о возможном искусственном завышении его стоимости через участие компаний-посредников, зарегистрированных за пределами Украины" , - говорится в сообщении.

Указано, что совместные следственные действия стали возможны благодаря сотрудничеству НАБУ и САП с Минобороны Украины и Отделом по борьбе с уголовным террором и убийствами Столичного управления полиции Республики Польша в рамках механизма международной правовой помощи.

Собранные доказательства будут использованы детективами НАБУ для предоставления правовой оценки действиям должностных лиц. Расследование продолжается.

При этом утверждается, что действующее руководство Минобороны активно способствует НАБУ в расследовании.



