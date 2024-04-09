СМИ сообщили об увольнении с должностей командующих ОК "Юг" и "Запад"
Командующего оперативным командованием "Юг" Андрея Ковальчука и командующего оперативным командованием "Запад" Сергея Литвинова уволили с должностей. Ссылаясь на источники в Вооруженных силах Украины, сообщает РБК-Украина.
Источники в ВСУ подтверждают, что с должностей уволили сразу двух командующих. Речь идет о генерал-майоре Андрее Ковальчуке, который был командующим ОК "Юг", и генерал-майоре Сергее Литвинове, который был командующим ОК "Запад".
Андрей Ковальчук
Генерал-майор Андрей Ковальчук возглавил оперативное командование "Юг" в 2021 году. До этого он был первым заместителем командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ (2016-2021 гг.), а на момент начала войны в 2014 году Ковальчук был на должности начальника штаба 80-й отдельной аэромобильной бригады.
Андрей Ковальчук имеет статус Героя Украины, он также принимал участие в миротворческих миссиях в Косово и Либерии. Участвовал в боях за Славянск и Луганский аэропорт.
С началом полномасштабного российского вторжения Ковальчук стал одним из руководителей обороны юга Украины. Командующий также известен по успешной операции ВСУ по освобождению правобережной части Херсонской области и самого Херсона.
Сергей Литвинов
Литвинов стал командующим оперативным командованием "Запад" в августе 2021 года. До этого он занимал должность заместителя командующего ОК "Север" по боевой подготовке (2017 год) и командира 17-й отдельной танковой бригады (2015-2017 гг.).
Как известно из открытых источников, 28 февраля 2022 года Сергей Литвинов получил звание генерал-майора.
Литвинов награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней, а также орденом "За мужество".