ИГИЛ пригрозило терактами во время матчей Лиги чемпионов

Террористическая организация ИГИЛ угрожает совершить теракты во время матчей 1/4 финала Лиги чемпионов по футболу. Об этом пишет издание Marca, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, террористы на одном из своих ресурсов опубликовали изображения с вооруженным человеком и названиями стадионов, на которых пройдут четвертьфинальные матчи Лиги Чемпионов - Эмирейтс, Парк де Пренс, Метрополитано и Сантьяго Бернабеу. На фото написано: "Убить их всех".

В настоящее время приняты усиленные меры безопасности, а Министерство внутренних дел Испании присвоило матчу Реал Мадрид - Манчестер Сити категорию "с повышенным риском".