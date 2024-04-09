СБУ сообщила о задержании руководителя ВВК в Чернигове

Правоохранители разоблачили в Чернигове действующего руководителя военно-врачебной комиссии (ВВК). Он за взятки "списывал" уклонявшихся по военному учету. Ссылаясь на данные СБУ, сообщает Корреспондент.

Указано, что чиновник был участником преступной схемы, организованной бывшим председателем областной ВВК Черниговщины. Также разоблачена их сообщница - чиновница медкомиссии Черниговского военкомата.

"Фигуранты организовали выдачу ложных медицинских выводов, в которых прописывали тяжелые "диагнозы" приз ﻿ ывников. Затем эти документы направляли в военкомат с отметкой: непригодный к службе из-за "плохого" здоровья. Это позволяло уклонистам списаться с военного учета и выехать за границу" , - говорится в сообщении.

Установлено, что фигуранты получали от каждого клиента до 5 тысяч долларов. Им сообщили о подозрении по статьям о препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям, незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч.1 ст.114-1, ч.3 ст.332 УК Украины).

Действия главы ВВК дополнительно квалифицированы по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст.368 УК Украины). В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.