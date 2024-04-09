Трагедия на фуникулере: сотрудник УДО был пьян - ДБР

Задержанному мужчине, который подозревается в умышленном убийстве на станции киевского фуникулера, вскоре объявят меру пресечения. В его крови обнаружили 1,2 промилле алкоголя.﻿ Со ссылкой на советницу по коммуникациям Государственного бюро расследований (ГБР) Татьяну Сапьян в эфире телемарафона, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"На сегодня могу сказать, что ему вскоре будет избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. В свою очередь, хотела бы сказать, что Управление государственной охраны и его руководство максимально способствуют следствию. Относительно того, был ли он в тот момент на службе - нет, он на тот момент не был при исполнении служебных обязанностей" , - заявила Сапьян.

Также советник по коммуникациям ГБР добавила, что на момент трагедии, согласно результатам экспертизы, мужчина находился в нетрезвом состоянии. Согласно анализам, в его крови обнаружили 1,2 промилле алкоголя.