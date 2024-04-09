Казахстан опроверг обращение РФ о пополнении запасов бензина

В Казахстане заявили, что не получали запросов от России о создании резерва бензина для РФ на случай дефицита из-за атак беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы. Ссылаясь на местные СМИ, сообщает Укринформ.

«Такой запрос от Минэнерго РФ не поступал. Поэтому информация не подтверждается» , – сказал в понедельник советник министра энергетики Казахстана Шингис Ильясов.

Ранее информагентство Reuters со ссылкой на неназванные информированные источники сообщило, что Россия обратилась в Казахстан с просьбой быть готовыми поставить 100 тыс. тонн бензина на случай дефицита, который может возникнуть из-за атак украинских беспилотников и перебоев со снабжением. Кроме того, Беларусь также согласилась помочь России с бензином.

Один из источников проинформировал агентство, что соглашение уже согласовано.

Атаки беспилотников вывели из строя около 14% мощностей российских НПЗ по состоянию на конец марта. Пока что Кремль заявляет, что ситуация на внутренних рынках горючего стабильна, а запасы достаточно велики.