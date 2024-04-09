В Румынии построили крупнейший терминал для сельхозпродукции из Украины

Группа компаний Grampet, лидер частных железнодорожных грузовых перевозок в Румынии, завершила строительство перевалочного терминала для сельскохозяйственной продукции, который должен стать стратегическим хабом на маршруте в порт Констанца. Об этом пишут местные СМИ, сообщает Лига.Бизнес.

Объем инвестиций в создание нового комплекса составляет 10 млн евро. Мощности терминала позволяют обрабатывать 240 000 тонн зерна и другой сельскохозяйственной продукции в месяц.

Расположенный в Дорнеште (район Сучава), на границе с Украиной, комплекс – первый терминал, которым управляет компания Grup Feroviar Român, и пятый в структуре Grampet Group.

При максимальной проектной мощности 3 млн тонн комплекс оснащен станцией погрузки вагонов (длиной 128 м) и станцией разгрузки (длиной 120 м), которые позволяют одновременно загружать/разгружать восемь вагонов.

Мощности аналогичны терминалам в морских и речных портах, что позволяет транспортировать продукцию без потери качества и с максимальной производительностью 500 тонн в час.

"Румыния играет важную роль в работе коридоров солидарности, созданных странами-членами ЕС для облегчения транспортировки товаров из Украины. После начала войны железнодорожные операторы группы Grampet внесли существенный вклад в налаживание движения и возобновление работы основных коридоров по оси Север-Юг, обеспечив перевозку 1,5 млн тонн грузов из Украины" , – отметил президент Grampet Group Груя Стойко.

Инвестор говорит, что комплекс в Дорнеште – крупнейший в Европе перевалочный терминал для сельскохозяйственной продукции. Его собираются открыть сразу после завершения тестового периода.