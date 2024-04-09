Боррель предупредил об угрозе войны в Европе за пределами Украины

Европа должна готовиться к потенциальной войне, поскольку полномасштабный конфликт на континенте за пределами Украины "больше не фантазия", предупредил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель. Об этом пишет FT, сообщает Зеркало недели.

По его словам, Россия угрожает Европе, как своей войной против Украины, так и гибридными атаками на страны ЕС.

"Война, безусловно, нависает над нами. Высокоинтенсивная, традиционная война в Европе уже не фантазия" , - сказал дипломат, выступая в Брюсселе.

Европейские страны, которые на протяжении десятилетий после "холодной войны" сокращали расходы на оборону, увеличили инвестиции в свои оборонно-промышленные мощности, пытаясь расширить поставки оружия в Украину и усилить собственных военных.

Но нужно больше инвестиций, учитывая, что ситуация с безопасностью в Европе является "экзистенциальным кризисом", сказал Боррель.

"Нам нужен новый межправительственный механизм финансирования, сравнимый с тем, который мы создали во время финансового кризиса [еврозоны]" , - добавил он.

Дональд Трамп, имеющий шансы победить на выборах в США, угрожает не защищать союзников по НАТО в Европе, если те не будут тратить достаточно средств на оборону. Это происходит на фоне более широкого политического давления в Вашингтоне, направленного на то, чтобы сосредоточить больше внимания на Азии, чем на Европе.

"Зонтик США, на который мы полагались со времен "холодной войны", не может быть открыт все время. Возможно, в зависимости от того, кто руководит Вашингтоном, мы не сможем полагаться на защиту Америки. В рамках альянса приоритеты для отдельных членов могут меняться" , - сказал Боррель.

Это в первый раз, когда Боррель так откровенно заявил о российской угрозе после недавних предупреждений со стороны военачальников и лидеров стран Северной Европы о риске новых российских атак за пределами Украины. В феврале министр обороны Дании говорил, что Россия может испытать солидарность НАТО в течение трех-пяти лет.

Война РФ против Украины подчеркнула недоинвестированные оборонную промышленность и военный потенциал ЕС. Европейские страны также обеспокоены тем, что США могут отойти от своей долгосрочной роли главного гаранта безопасности на континенте, если Дональд Трамп вернется в Белый дом после президентских выборов в Штатах в ноябре.