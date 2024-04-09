Шмыгаль поручил правительству обновить постановление о бронировании
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что поручил профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное, "более справедливое" постановление о бронировании военнообязанных. Об этом он объявил на заседании Кабинета Министров, сообщает Лига.net.
"Нужны четкие и понятные критерии, чтобы ни у военных, ни у общества не возникало никаких вопросов, почему те или иные люди забронированы в нашем государстве <...> Дал поручение профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании", – сказал он.
По словам Шмыгаля, сегодня обороноспособность Украины остается приоритетом номер один, в связи с чем "еженедельно принимаются решения, усиливающие нашу страну".
В то же время, эффективная оборона, добавил он, является "синергией усилий фронта и тыла".
"Наши военные защищают Украину на передовой, но для их обеспечения нужна работающая экономика и инфраструктура. Одним из ключевых вопросов в этом направлении является справедливое и рациональное бронирование военнообязанных. Работников предприятий, действительно критически важных", – сказал премьер.