США передали Украине трофейное оружие из Ирана
Правительство США передало украинским силам трофейное оружие, которое было захвачено при досмотре кораблей, доставлявших грузы из Ирана в Йемен. Ссылаясь на информацию Центрального командования Вооруженных сил США, сообщает Новое время.
По их данным, США передали следующее оружие:
- более пяти тысяч автоматов АК-47;
- пулеметы;
- снайперские винтовки;
- ручные противотанковые гранатометы РПГ-7;
- более 500 тысяч патронов калибра 7,62 мм.
Оружие было передано Украине 4 апреля.
«Первоначально эти боеприпасы были конфискованы Центральным командованием США и ВМС партнеров на четырех отдельных транзитных судах в период с 22 мая 2021 года по 15 февраля 2023 года. Боеприпасы переправлялись из Ирана хуситам в Йемен в нарушение резолюции Совбеза ООН», — говорится в сообщении.