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США передали Украине трофейное оружие из Ирана

США передали Украине трофейное оружие из Ирана
Фото: Flickr

Правительство США передало украинским силам трофейное оружие, которое было захвачено при досмотре кораблей, доставлявших грузы из Ирана в Йемен.﻿ Ссылаясь на информацию Центрального командования Вооруженных сил США, сообщает Новое время.

По их данным, США передали следующее оружие:

  • более пяти тысяч автоматов АК-47;
  • пулеметы;
  • снайперские винтовки;
  • ручные противотанковые гранатометы РПГ-7;
  • более 500 тысяч патронов калибра 7,62 мм.

Оружие было передано Украине 4 апреля.

«Первоначально эти боеприпасы были конфискованы Центральным командованием США и ВМС партнеров на четырех отдельных транзитных судах в период с 22 мая 2021 года по 15 февраля 2023 года. Боеприпасы переправлялись из Ирана хуситам в Йемен в нарушение резолюции Совбеза ООН», — говорится в сообщении.

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