США передали Украине трофейное оружие из Ирана

Правительство США передало украинским силам трофейное оружие, которое было захвачено при досмотре кораблей, доставлявших грузы из Ирана в Йемен.﻿ Ссылаясь на информацию Центрального командования Вооруженных сил США, сообщает Новое время.

По их данным, США передали следующее оружие:

более пяти тысяч автоматов АК-47;

пулеметы;

снайперские винтовки;

ручные противотанковые гранатометы РПГ-7;

более 500 тысяч патронов калибра 7,62 мм.

Оружие было передано Украине 4 апреля.