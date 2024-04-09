Боррель заявил, что Россия должна покинуть Запорожскую АЭС
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после дроновой атаки на Запорожскую атомную электростанцию заявил, что Россия должна покинуть ЗАЭС, сообщает Европейская правда.
Об этом Боррель написал в своем Twitter (Х).
Боррель отметил, что безрассудная атака беспилотников на Запорожскую АЭС увеличивает риск опасной ядерной аварии, и такие атаки следует прекратить.
Он выразил полную поддержку гендиректору Международного агентства по атомной энергии Рафаэлю Гросси и самой МАГАТЭ.
"Россия должна выйти из Запорожской АЭС", – потребовал Жозеп Боррель.
Напомним, 7 апреля Гросси заявил о не менее трех прямых попаданиях в основные конструкции защитной оболочки реактора ЗАЭС в воскресенье.
Эксперты МАГАТЭ проинформировали ЗАЭС о том, что на территории станции сдетонировал беспилотник.
Гросси 8 апреля провел встречу с министерством иностранных дел Румынии Луминицей Одобеску во время визита в Бухарест, где, в частности, обсудил и ситуацию в Украине.
Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками, а из-за постоянных российских обстрелов, в которых Москва обвиняла Украину, не раз отключалась от украинской энергосети.