СБУ задержала коллаборантку-соратницу Шария, работавшую на российскую разведку

Служба безопасности Украины задержала соратницу Анатолия Шария, который скрывается от украинского следствия в Испании. Женщина пыталась сорвать мобилизацию в Силы обороны, но теперь ей грозит тюрьма, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении СБУ в Facebook.

По имеющимся данным, задержанная входила в "актив" запрещенной "партии Шария" и сотрудничала с российской разведкой.

По указанию врага она администрировала Телеграмм-канал, в котором дискредитировала призыв на военную службу в ВСУ и призывала украинцев уклоняться от мобилизации.

Также фигурантка популяризировала кремлевский режим и оккупационные группировки РФ, которые воюют против нашего государства.

Коллаборантка поддерживала связь с оккупантами через своих отца и брата. Они оба еще до начала полномасштабного вторжения РФ выехали в Россию, а после захвата левобережья Херсонской области добровольно присоединились к местному "филиалу" оккупационного "МВД РФ".

Установлено, что перед публикацией деструктивного контента фигурантка согласовывала его с представителем российской спецслужбы.

Также коллаборантка получала от него перечень актуальных тем, которые должна была "подсвечивать" через подконтрольный информресурс. За сотрудничество с оккупантами женщина получала от них "гонорар".

Ее задержали возле Одессы, во время обыска у задержанной изъяты мобильный телефон и компьютерная техника, которые она использовала в подрывной деятельности в пользу агрессора.

На основании собранных доказательств следователи сообщили ей о подозрении по двум статьям уголовного кодекса Украины:

коллаборационная деятельность;

препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период.

Сейчас он находится под стражей, ей грозит до 12 лет тюрьмы.