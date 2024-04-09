ГУР: Россия сымитировала атаку дронов на ЗАЭС и попыталась обвинить Украину

Российские оккупанты решили сымитировать удар по Запорожской атомной электростанции при помощи дронов. Они попытались обвинить в этом украинских защитников, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Он рассказал, что сейчас наблюдается новая волна провокаций со стороны России насчет ЗАЭС. В этом ничего нового нет. Целью таких провокаций является обвинение Украины.

Юсов напомнил, что именно россияне оккупировали Запорожскую АЭС и разместили там войска и технику, заминировали территорию станции, а также регулярно проводят там запуски ударных дронов.

"Вот сегодня (Россия - ред.) решила с помощью FPV-дронов сымитировать обстрелы якобы со стороны Украины. Позиция Украины однозначна - по ядерным объектам никаких действий или провокаций мы не совершаем. Агрессор должен уйти с атомной станции", - добавил представитель ГУР.

Что предшествовало

Напомним, 7 апреля Международное агентство по атомной энергии заявило о том, что на территории Запорожской АЭС взорвался дрон. При этом МАГАТЭ зафиксировало по меньшей мере три попадания в защитную оболочку реактора станции.

В свою очередь россияне начали обвинять в атаке украинских защитников. Враг заявлял о "серии атак" на ЗАЭС, в результате которой якобы есть раненые и поврежден грузовик.

В "Энергоатоме" в ответ на такие фантазии РФ заявили о том, что обвинения в сторону Украины - это попытка Москвы скрыть собственные намерения.