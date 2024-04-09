Враг уже прорвался в Работино – депутат Запорожского облсовета

Депутат Запорожского областного совета Сергей Лишенко заявил, что бои уже идут в Работино Запорожской области, сообщает Деловая столица.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Врагу уже удалось прорваться в Работино, бои продолжаются в самом населенном пункте. Со стороны Вербового также линия разграничения немного сместилась в нашу сторону. Враг понемногу оттесняет и отвоевывает то, что удалось выбить во время контрнаступления ВСУ" , — отметил Лишенко.

По словам депутата Запорожского областного совета, шаг за шагом, по 100 метров россияне уже вошли в Работино.