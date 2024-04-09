Враг уже прорвался в Работино – депутат Запорожского облсовета
Депутат Запорожского областного совета Сергей Лишенко заявил, что бои уже идут в Работино Запорожской области, сообщает Деловая столица.
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Врагу уже удалось прорваться в Работино, бои продолжаются в самом населенном пункте. Со стороны Вербового также линия разграничения немного сместилась в нашу сторону. Враг понемногу оттесняет и отвоевывает то, что удалось выбить во время контрнаступления ВСУ", — отметил Лишенко.
По словам депутата Запорожского областного совета, шаг за шагом, по 100 метров россияне уже вошли в Работино.
"Сначала россияне сбрасывают КАБы, которые бьют по опорным пунктам и точкам обороны ВСУ, которые приближены к зоне боевых действий. Или расположены на линии разграничения. Затем идет артподготовка по этим же местам. А затем небольшие группы, иногда по 2- 3 человека пытаются продвинуться как можно дальше от своих позиций и начать окапываться, чтобы обеспечить себе позиции, т.е. в Работино", — добавил Лишенко.