В парламенте Финляндии выступили против отправки войск в Украину

Большинство опрошенных финским вещателем Yle депутатов парламента Финляндии выступили против того, чтобы отправлять войска из стран Евросоюза в Украину, сообщает Европейская правда.

Об этом говорит публикация финского телерадиовещателя.

Всего в опросе Yle приняли участие 103 из 200 депутатов. Только 11 законодателей поддержали направление солдат из стран ЕС на помощь Украине, если та окажется на грани военного поражения.

Более 50 парламентариев высказались против этой идеи и более 40 не смогли определить свою позицию.

Многие парламентарии опасаются, что военное присутствие стран ЕС может эскалировать ситуацию и привести к распространению войны.

"В принципе, необходимо избегать прямой военной конфронтации между ЕС и Россией. Такой гипотетический вопрос (о возможном поражении Украины) не должен ставиться", – сказал Киммо Кильюнен, председатель парламентского комитета по иностранным делам.

Сторонники ввода войск считают, что поражение Украины привело бы к катастрофическим последствиям в Европе. Такого мнения придерживается, в частности, депутат "Зеленых" Атте Харьянне.

"Войска стран ЕС можно было бы использовать, например, для военной подготовки. Возможно, на границах с Беларусью и Молдовой, тем самым освобождая украинские войска для других операций, а также усиливая воздушную оборону Украины. Так что здесь есть и другие варианты, кроме прямого участия войск стран ЕС в боевых действиях на передовой", – отметил депутат.

Президент Финляндии Александер Стубб ранее отмечал, что не видит причин для отправки финских войск в Украину.

В феврале президент Франции Эмманюэль Макрон поднял вопрос о возможности отправки западных войск в Украину в будущем.