Россияне впервые за долгое время обстреляли Славянск, есть раненые

Во вторник 9 апреля российская армия нанесла удары по Славянску Донецкой области, в результате чего получили ранения двое гражданских, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение начальника Славянской городской Военной администрации Вадима Ляха, председателя Донецкой ОГА Вадима Филашкина.

"Город подвергся вражеским ударам - два прилета в промзону... Ранения ног получили двое жителей громады, которые во время обстрела находились на улице".

По словам Ляха увеличивается количество обстрелов в соседних громадах.

"Впервые за долгое время в Славянске обстрелы раздаются днем, причем в час пик" , - сказал Лях.

В то же время Филашкин сообщил, что ранения получили три человека 53, 64 и 66 лет.