Зеленский обсудил с командующим Воздушных сил защиту неба над Харьковом

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с командующим Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николаем Олещуком. Одной из тем стала защита неба над Харьковом, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

По информации ведомства, Зеленский во время поездки в Харьковскую область обсудил ситуацию в регионе с Олещуком.

В ОП подчеркнули, что организация новой системы защиты Харькова с воздуха - один из основных вопросов.

"В нее (систему защиты Харькова - ред.) планируют привлечь дополнительные средства ПВО", - уточнили в ведомстве.

Обстрелы Харькова

Напомним, еще в марте российские оккупанты усилили обстрелы Харькова. Они активно используют баллистическое вооружение, которое не может сбивать украинская ПВО, а также управляемые авиационные боеприпасы, которые приводят к значительным разрушениям.

Издание The Economist написало о том, что россияне хотят превратить Харьков в "серую зону", которая непригодна для жизни.

Президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшнего обращения отмечал, что цель таких российских обстрелов - выдавить людей из Харькова и области.