Количество пострадавших от российского удара по Харькову возросло – Терехов

Число пострадавших от российского удара по производству в центре Харькова возросло до четырех, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"До четырех возросло количество пострадавших от российской бомбардировки гражданского производства. Двое из них госпитализированы, двое отказались."

Поисково-спасательная операция на месте прилета продолжается.

Что предшествовало:

9 апреля российские войска дважды попали по центру Харькова.