Close button

Количество пострадавших от российского удара по Харькову возросло – Терехов

Количество пострадавших от российского удара по Харькову возросло – Терехов
Фото: t.me/astrapress

Число пострадавших от российского удара по производству в центре Харькова возросло до четырех, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"До четырех возросло количество пострадавших от российской бомбардировки гражданского производства. Двое из них госпитализированы, двое отказались."

Поисково-спасательная операция на месте прилета продолжается.

Что предшествовало:

9 апреля российские войска дважды попали по центру Харькова.

Новости

Популярные темы форума

analytics