Демобилизацию и ротацию убрали из законопроекта о мобилизации – источники

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны исключил положение о демобилизации и ротации военнослужащих из правительственного законопроекта о мобилизации, который готовится ко второму чтению, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают собеседники "УП" в оборонном комитете.

Исключение вопроса демобилизации из законопроекта инициировал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

В письме к министру обороны Рустему Умерову, которым УП располагает, Сырский отмечает необходимость безотлагательного внесения законодательных изменений по совершенствованию вопросов прохождения военной службы и мобилизации.

Дословно из письма Сырского:

"Вместе с тем, отдельные положения законопроекта, учитывая значительное количество депутатских правок, требуют более детального анализа и дополнительного изучения. С учетом указанного предлагается вопрос оснований увольнения с военной службы, а также введение на законодательном уровне ротации военнослужащих нормировать отдельно путем рассмотрения в другом законопроекте".

Обсуждение соответствующего вопроса состоялось на заседании Кабмина 9 апреля.

Правительство согласилось с предложением Минобороны инициировать перед Верховной Радой исключение из проекта закона положений об увольнении с военной службы и ротации военнослужащих.

Правительство должно внести на рассмотрение парламента отдельный законопроект с этими положениями.

"УП" публикует выписку из протокола заседания Кабинета министров, на котором было принято такое решение.

Как следствие, члены Комитета ВР по вопросам нацбезопасности на заседании 9 апреля приняли решение об исключении положения о демобилизации и ротации военных из правительственного законопроекта.

В заключении Комитет поручил Кабинету Министров в течение восьми месяцев со дня опубликования законодательного акта в газете "Голос Украины", то есть уже после принятия, разработать и внести на рассмотрение законопроект по совершенствованию механизмов ротации военнослужащих во время военного положения, их демобилизации и медико-социальной реабилитации.

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