Профильный комитет Европарламента одобрил новые условия льготной торговли с Украиной

Комитет по вопросам международной торговли Европейского парламента на заседании 9 апреля одобрил продление на один год действия соглашения о беспошлинной торговле продуктами питания с Украиной с дополнительными ограничениями, сообщает Европейская правда.

За продление льготного режима торговли Украины с ЕС с учетом предохранителей для сельскохозяйственных товаров проголосовали 26 членов профильного комитета Европарламента, против высказались восемь.

Согласованная накануне договоренность предусматривает, что приостановление действия ввозных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС будет продлено до 5 июня 2025 года. В то же время она содержит два защитных механизма для защиты рынка Евросоюза.

Первый механизм – это усиленная версия уже имеющихся ограничений, которая будет применяться на основе регулярного мониторинга Европейской комиссии.

Второй, новый механизм обяжет Еврокомиссию снова ввести тарифные квоты на импорт из Украины мяса птицы, яиц, сахара, а также овса, кукурузы, круп и меда, если он превысит среднеарифметическое значение объемов, импортируемых во втором полугодии 2021, 2022 и 2023 годов.

Действие этого механизма запускается автоматически через 14 дней после обнаруженного превышения объема экспорта, а не 21, как предполагалось ранее. Кроме того, он теперь учитывает данные об импорте за довоенный 2021 год, а не только 2022-й и 2023-й.

Европейский парламент должен окончательно утвердить соглашение на пленарном заседании 24 апреля – последнем для этой каденции. Затем формальное согласие должен предоставить Совет ЕС. Соглашение вступит в силу 6 июня 2024 года сроком на один год.