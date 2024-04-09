Украина и Португалия начнут переговоры о гарантиях безопасности

Украина и Португалия начнут переговоры о подписании двустороннего соглашения по безопасности, которое предусматривает гарантии для нашей страны, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Как отметили в ведомстве, сегодня, 9 апреля, состоялись переговоры заместителя руководителя ОП Игоря Жовквы и дипломатического советника премьера Португалии Жоржа Монтейру.

Жовква отметил, что Украина ценит участие Португалии в танковой, авиационной коалиции и коалиции морских возможностей.

Заместитель руководителя ОП проинформировал португальского чиновника о ситуации на фронте и насущных потребностях наших защитников.

"Собеседники договорились начать переговоры по заключению двустороннего соглашения по безопасности на выполнение Совместной декларации "Группы семи" (G7 - ред.) о поддержке Украины в ближайшем будущем" , - добавил он.

Монтейру отметил прогресс Украины в реформах, которые необходимы для членства в Евросоюзе и НАТО. Также стороны скоординировали график дальнейших переговоров.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, после саммита НАТО, который прошел в Вильнюсе в прошлом году, ряд стран начали двусторонние переговоры с Украиной для того, чтобы подписать соглашение о гарантиях безопасности.

Сейчас такие переговоры, в частности, ведут с: США, Японией, Румынией, Норвегией, Испанией, Грецией, Латвией и ЕС.

При этом соглашения подписали с: Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами и Финляндией.

Отметим, последняя страна, с которой Украина подписала такое соглашение, - Финляндия. Это произошло во время визита финского президента Александра Стубба в Киев.