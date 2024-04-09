В ЕС рассказали о работе над следующим пакетом санкций против России

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис подтвердил, что ЕС начал работу над следующим, четырнадцатым пакетом санкций против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил 9 апреля во время выступления на мероприятии группы Прогрессивного альянса социалистов и демократов в Европейском парламенте.

Домбровскис спрогнозировал, что 14-ый пакет санкций ЕС против России должен быть принят весной.

"Он, вероятно, будет содержать широкий перечень ограничительных мер с сильным акцентом на борьбу с уклонением – например в морском секторе, поскольку Россия продолжает пытаться нарушать потолок цен на экспорт нефти", – добавил он.

Также, отметил вице-председатель Еврокомиссии, ведомство изучает способы противодействовать обходу санкций через дочерние компании западных стран, которые работают за пределами Европы.

"Мы продолжим оказывать давление на Россию и тех, кто поддерживает ее на поле боя, где бы они ни находились. Мы продолжим преследовать друзей Путина. И мы продолжим преследовать тех, кто помогает России обходить санкции или пополнять ее военный арсенал", – заверил Домбровскис.

Напомним, 23 февраля Совет ЕС принял тринадцатый пакет ограничительных мер против России и тех, кто несет ответственность за продолжение войны против Украины, а также тех, кто существенно поддерживает военные усилия РФ.