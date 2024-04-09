Байден назвал Трампа главной угрозой для американской демократии

Президент США Джо Байден назвал своего республиканского оппонента на грядущих выборах главы государства, Дональда Трампа, главной угрозой для американской демократии, сообщает Европейская правда.

Об этом, как сообщает AFP, Байден сказал в интервью ведущему испаноязычному вещателю США Univision.

Отвечая на вопрос, что он считает "главной угрозой для свободы и демократии в стране", Байден сказал: "Дональда Трампа. Серьезно".

Он пояснил, что имеет в виду поддержку Трампом толпы, которая штурмовала Капитолий в январе 2021 года, пытаясь сорвать утверждение результатов президентских выборов.

"Мысль о том, что он сидел бы в офисе... и часами наблюдал за нападением на Капитолий", – сказал Байден, напомнив, что Трамп публично обещал в случае победы в ноябре "стать диктатором в первый же день".

"Я не могу вспомнить ни одного другого случая, при моей жизни, в истории, когда у вас был кто-то, кто имел подобное отношение", – подчеркнул президент США.

Недавно Байден пошутил над Трампом, говоря о предстоящих президентских выборах в США, а также пригласил его поиграть в гольф.

По некоторым опросам, действующий американский президент заметно сократил отставание от республиканского оппонента в ключевых штатах.