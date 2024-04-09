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Зеленский: Украина разработала план нового контрнаступления

Зеленский: Украина разработала план нового контрнаступления
Фото: president.gov.ua

Украина разработала новый план контрнаступления Сил обороны и война с Россией закончится победой Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский со ссылкой на BILD.

"Да, у нас есть план контрнаступления. Мы обязательно победим. У нас нет альтернативы. Но я не могу обещать этого и назвать дату", — заявил он.

По словам главы государства, украинской армии для успеха на поле боя необходимо вооружение, в том числе из США.

"Да, у России больше людей, больше оружия. Но у объединенного Запада есть современные системы вооружений. Поэтому мы получим определенные технологии. И если мы продолжим наращивать производство, если получим лицензии от наших партнеров, то дело не в числе людей. Дело в качестве оружия", — подчеркнул президент.

Как сообщалось, ранее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинское контрнаступление пошло не по плану, однако Силы обороны выполнили обещание.

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