Остин посоветовал Украине атаковать другие цели вместо НПЗ и назвал причину

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин считает, что украинские удары по российским НПЗ могут иметь последствия для мировой ситуации в сфере энергетики. Нашей стране якобы "выгоднее" атаковать другие цели, сообщает РБК-Украина.

Заявление главы Пентагона приводит Bloomberg.

"Эти удары (по российским НПЗ - ред.) могут иметь последствия для мировой энергетической ситуации. Украине выгоднее атаковать тактические и оперативные цели, которые могут напрямую повлиять на текущую борьбу", - заявил Остин во время заседания комитета Сената по делам вооруженных сил.

Такое заявление сразу раскритиковал сенатор-республиканец Майк Коттон. По его словам, администрация президента США Джо Байдена препятствует активным действиям Украины по политическим причинам.

"Мне кажется, что администрация Байдена не хочет, чтобы цены на бензин росли в год выборов", - сказал сенатор.

Удары по НПЗ

Напомним, последнее время на российских нефтеперерабатывающих заводах все чаще гремят взрывы. Россияне жалуются на атаки беспилотников.

Как неоднократно сообщали источники, за такими ударами стоят украинские защитники. Они уже атаковали НПЗ в ряде регионов, в том числе в Татарстане, который находится в более тысячи километров от границы с нашей страной.

Представитель НАТО в комментарии журналистам рассказал о том, что такие атаки могли вывести из строя более 15% мощностей нефтеперерабатывающей отрасли России.

Он также уточнял, что ремонт российских НПЗ после ударов может занять "значительное время".

На этом фоне издание Financial Times написало о том, что США призвали Украину прекратить атаки на российские НПЗ. В Вашингтоне якобы обеспокоены, что это приведет росту мировых цен на нефть, а также на бензин в США, что может повредить переизбранию президента Джо Байдена.

При этом советник руководителя ОП Михаил Подоляк, реагируя на эту информацию, отмечал, что Украина не получала подобных запросов от США.