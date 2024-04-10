США не имеют доказательств прямой военной помощи РФ от Китая – Белый дом

В Белом доме заявили, что не видели доказательств прямой военной помощи России со стороны Китая, однако соглашаются с тем, что КНР способствует функционированию российского оборонно-промышленного комплекса.﻿ Об этом заявил советник президента США Джейк Салливан, пишет Вадим Ребрина, РБК-Украина.

"Мы не видели никаких доказательств того, что они оказывают прямую военную помощь, но мы выразили свою обеспокоенность вложениями в российскую оборонно-промышленную базу, о чем говорил госсекретарь Блинкен в Европе на прошлой неделе" , - сказал Салливан.

Согласно отчету Пентагона, обнародованному в октябре 2023 года, Китай, несмотря на свои возражения, поставлял России вооружение. В частности, беспилотники, стрелковое оружие и снаряжение.

Поддержка Китаем вооруженной агрессии России против Украины

Китай стал более тесно поддерживать связи с РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину. В частности, Пекин отказался присоединиться к санкциям, введенным США против Кремля.

В начале марта представительство ЕС в России заявило, что Китай должен предпринять все возможные действия для прекращения поставок технологий российскому военно-промышленному комплексу.

Заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл 4 апреля отметил, что РФ почти восстановила свои вооруженные силы. Частично это удалось благодаря поддержке Китая.

В ходе недавнего визита в Китай министр финансов США Джанет Йеллен подняла вопрос китайской поддержки агрессии РФ против Украины. Она заявила, что банки и экспортеры КНР не должны укреплять военный потенциал России, предупредив, что они "соприкоснутся с серьезными последствиями, если это сделают".