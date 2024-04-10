Кэмерон не убедил Трампа разблокировать помощь Украине – The Guardian

Попытка министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона во время визита в США убедить экс-президента Дональда Трампа позволить Конгрессу США предоставить Украине военную помощь в размере 60 миллиардов долларов, похоже, провалилась.﻿﻿ Об этом пишет The Guardian, сообщает Украинская правда.

По информации издания, британскому министру иностранных дел даже не позволили встретиться со спикером Конгресса США Майком Джонсоном, который теоретически мог бы вынести законопроект на голосование.

Во время частного ужина в имении Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, Кэмерон призвал Трампа признать, что в интересах США, чтобы Владимир Путин не получил "вознаграждение" за захват земель в Украине.

Он также настаивал на том, что до саммита НАТО в Вашингтоне в июле этого года для каждого члена НАТО будут разработаны планы достижения или перевыполнения целевых расходов на оборону.

Кэмерон надеялся, что Трамп даст сигнал об изменении курса, по крайней мере облегчив ему путь к встрече с Джонсоном.

На совместной пресс-конференции Кэмерон и госсекретарь США Энтони Блинкен повторили свои призывы к Конгрессу разблокировать предоставление помощи. Кэмерон настаивал на том, что он приехал в США не для того, чтобы "читать лекции" или вмешиваться во внутреннюю американскую политику, но сказал, что готов отказаться от "дипломатической риторики", потому что он очень эмоционально относится к тому, что США и Европа должны объединиться для защиты Украины от российской агрессии.

"Будущие поколения могут оглянуться на нас и сказать, достаточно ли мы сделали, когда эта страна была захвачена диктатором, который пытался силой перекроить границы? Усвоили ли мы уроки истории? И достаточно ли мы сделали?" , - заявил британский министр.

Но аргументы Кэмерона - как рациональные, так и эмоциональные - похоже, наткнулись на борьбу за власть внутри Республиканской партии, пишет The Guardian.

Радикальные республиканцы, выступающие против помощи Украине, продолжают угрожать Джонсону отставкой, если он поставит пакет помощи на голосование.

Предвыборный штаб Трампа заявил, что на ужине с Кэмероном обсуждались такие вопросы, как "предстоящие выборы в США и Великобритании, политические вопросы, связанные с Brexit, необходимость выполнения странами НАТО своих обязательств по расходам на оборону и прекращение убийств в Украине".