Американские беспилотники провалили миссию в Украине – WSJ

Компания Skydio из Кремниевой долины отправила сотни своих лучших беспилотников в Украину, чтобы помочь бороться с россиянами, но техника плохо себя зарекомендовала. Ссылаясь на материалы The Wall Street Journal, сообщает Украинская правда.

Дроны Skydio сбивались с курса и терялись из-за российской радиоэлектронной борьбы. Компания вернулась к разработке и строительству нового флота.

Как говорится в статье, большинство малых дронов американских стартапов не смогли проявить себя в бою, развеяв надежды компаний на то, что значок о прохождении боевых испытаний принесет продажи и внимание. Это также плохая новость для Пентагона, который нуждается в надежных поставках тысяч малых беспилотных летательных аппаратов.

WSJ отметил, что в первой войне, где малые беспилотники сыграли важную роль, американские компании до сих пор не имеют значительного присутствия. Американские беспилотники, как правило, дорогие, неисправные и их трудно ремонтировать, говорят руководители компаний-производителей беспилотников, украинцы на передовой, украинские чиновники и бывшие американские военные чиновники.

Не имея решений на Западе, Украина обратилась к более дешевой китайской продукции, чтобы пополнить свой арсенал беспилотников.

"В целом репутация каждого класса американских беспилотников в Украине заключается в том, что они работают не так хорошо, как другие системы" , — сказал генеральный директор Skydio Адам Брай.

Свой собственный беспилотник он назвал "не очень успешной платформой на линии фронта".

По данным PitchBook, за последние два года почти 300 американских компаний, занимающихся беспилотными технологиями, привлекли в общей сложности около 2,5 миллиарда долларов венчурного финансирования.

Издание со ссылкой на украинских чиновников отмечает, что американские беспилотники являются хрупкими и неспособными преодолеть российские технологии глушения и отключения GPS. Иногда они не могли взлететь, выполнить миссию или вернуться. Американские беспилотники часто не могут летать на заявленные расстояния или нести значительную полезную нагрузку.

Руководители американских компаний-производителей беспилотников говорят, что не ожидали, что в Украине развернется радиоэлектронная война. В случае Skydio, их беспилотник был разработан в 2019 году, чтобы соответствовать стандартам связи, установленным американскими военными.

Однако Украина нашла способы получить десятки тысяч беспилотников, а также запчасти к ним из Китая. Военные используют готовые китайские беспилотники, преимущественно компании SZ DJI Technology.

WSJ пишет, что Украина также развила отечественную индустрию беспилотников, которая полагается на китайские компоненты. Украинские заводы выпускают сотни тысяч небольших дешевых дронов, которые могут нести взрывчатку. Она также производит более крупные беспилотники, которые могут наносить удары вглубь территории противника и достигать российских кораблей в Черном море.

Украинские войска расходуют около 10 000 беспилотников в месяц, чего они не могли бы себе позволить, если бы были вынуждены покупать дорогие американские беспилотники. Многие американские коммерческие беспилотники стоят на десятки тысяч долларов дороже, чем китайские модели.

Китайская компания DJI зарекомендовала себя как бренд беспилотников для украинских военных. В заявлении DJI говорится о том, что компания пытается ограничить использование своих беспилотников в войне, но не может контролировать использование дронов после их приобретения: "DJI выражает абсолютное сожаление и осуждает использование своих продуктов для причинения вреда в любой точке мира".