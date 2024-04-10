Зеленский прокомментировал информацию о мирном плане Трампа

Президент Владимир Зеленский заявил, что если мирный план кандидата в президенты США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине состоит только в передаче части украинских территорий России, то это очень примитивная идея. Слова Зеленского приводит немецкое издание Bild, сообщает Корреспондент.

"Если дело в том, что мы просто отдадим свои территории, и если идея состоит в этом, то это идея очень примитивная" , – отметил Зеленский.

По его словам, если Трамп действительно имеет свой подход к скорейшему прекращению войны, то он с радостью выслушает его идею.

"Нам нужны веские аргументы. Нам нужна не фантастическая идея, а реальная. Речь идет о человеческих жизни, мы не можем шутить и не можем рисковать" , - добавил глава государства.

Зеленский также напомнил, что при разговорах о переговорах с РФ важно помнить о том, что Владимиру Путину нельзя доверять.

"Мы имеем дело с Путиным. Все, о чем он говорил до этого, дальше он делал иначе. Мы не можем ему доверять" , - подчеркнул глава государства.

Напомним, недавно издание The Washington Post сообщило, что по плану Трампа для завершения войны России с Украиной "за 24 часа" Киев должен отдать стране-агрессору оккупированные Крым и Донбасс.

Однако у Трампа назвали эту новость фейком. Там отметили, что Трамп не примет ни одного мирного плана, пока не вступит в должность и не сможет должным образом взвесить все варианты.