В Николаевской области есть попадание в энергообъект – ОВА

В Николаевской области ночью 10 апреля российский дрон-камикадзе типа Shahed попал в объект энергетики. Об этом в Фейсбуке информирует Николаевская ОВА.

"Сегодня в 03:00 в результате попадания враждебных БпЛА типа Shahed - 131/136 поврежден объект энергетической инфраструктуры в Николаевском районе. Введены аварийные отключения, ведутся работы по восстановлению" , - говорится в сообщении.

Впоследствии глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил в Телеграме, что на 8 утра все отключенные ранее потребители уже с электроэнергией.