Британия направила истребители в Румынию для патрулирования воздушного пространства

Великобритания направила в Румынию группу из шести истребителей Typhoon. Королевские ВВС в рамках ротации будут участвовать в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Румынии вблизи черноморского побережья, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

В британских ВВС отмечают, что шесть истребителей RAF Typhoon принимают участие в четырехмесячной миссии.

"Истребители из IX (бомбардировочной) эскадрильи, а также более двухсот человек из 140 экспедиционного авиакрыла RAF переброшены с базы RAF Lossiemouth на авиабазу Mihail Kogalniceanu в Румынии" , - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Королевские ВВС Британии будут участвовать в миссии до августа.