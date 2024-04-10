Британия направила истребители в Румынию для патрулирования воздушного пространства
Великобритания направила в Румынию группу из шести истребителей Typhoon. Королевские ВВС в рамках ротации будут участвовать в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Румынии вблизи черноморского побережья, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.
В британских ВВС отмечают, что шесть истребителей RAF Typhoon принимают участие в четырехмесячной миссии.
"Истребители из IX (бомбардировочной) эскадрильи, а также более двухсот человек из 140 экспедиционного авиакрыла RAF переброшены с базы RAF Lossiemouth на авиабазу Mihail Kogalniceanu в Румынии", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что Королевские ВВС Британии будут участвовать в миссии до августа.
"Личный состав, задействованный в миссии, будет находиться в готовности в любой момент начать перехват российских самолетов, приближающихся к воздушному пространству НАТО, по сигналу быстрой реакции", - говорится в сообщении.