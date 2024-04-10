Израиль нанес удары по объектам боевиков "Хезболлы" в Сирии

Израиль нанес ракетные удары по сирийским военным объектам, на которых якобы находились боевики группировки "Хезболла". Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля, сообщает Укринформ.

"Армия обороны Израиля считает сирийский режим ответственным за все происходящие на его территории действия и не позволит никакой активности, которая приведет к закреплению "Хезболлы" на сирийском фронте" , - заявили израильские военные.

Отмечается, что обстрел подвергся базе сирийской армии на юге страны вблизи с территорией Израиля, которую, по данным разведки, использовала "Хезболла".

Times of Israel добавляет, что мишенями израильских ударов на территории Сирии стали также обзорные посты и другая инфраструктура "Хезболла".

Кроме того, израильская артиллерия обстреляла два южных региона Ливана, чтобы "уничтожить опасность".