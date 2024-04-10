США сбили ракету, которую хуситы запустили по американскому судну
Соединенные Штаты уничтожили баллистическую ракету хуситов, которая была выпущена по американскому судну. Об этом заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM), пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.
"USS Mason (DDG 87) и силы Центрального командования США успешно вступили в бой и уничтожили одну противокорабельную баллистическую ракету, запущенную поддерживаемыми Ираном террористами-хуситами из Йемена над Аденским заливом", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что целью баллистической ракеты, вероятно, было судно MV Yorktown под американским флагом, принадлежащее США, которое сопровождали американские военные корабли USS Laboon и USS Mason.
Командование сообщило, что американские, коалиционные или коммерческие суда не получили никаких повреждений.
"Было установлено, что баллистическая ракета представляет непосредственную угрозу для американских, коалиционных и торговых судов в регионе. Эти действия предпринимаются для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод для американских, коалиционных и торговых судов", - подчеркнули в CENTCOM.
Борьба с хуситами
На днях американские военные заявили об уничтожении четырех беспилотных летательных аппаратов, которые хуситы запустили в направлении торговых судов в Красном море.
23 марта истребители с авианосца ВМС США "Дуайт Д. Эйзенхауэр" нанесли удар по трем подземным хранилищам в районах Йемена, находящихся под контролем хуситов.