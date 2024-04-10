США сбили ракету, которую хуситы запустили по американскому судну

Соединенные Штаты уничтожили баллистическую ракету хуситов, которая была выпущена по американскому судну. ﻿ Об этом заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM), пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"USS Mason (DDG 87) и силы Центрального командования США успешно вступили в бой и уничтожили одну противокорабельную баллистическую ракету, запущенную поддерживаемыми Ираном террористами-хуситами из Йемена над Аденским заливом" , - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что целью баллистической ракеты, вероятно, было судно MV Yorktown под американским флагом, принадлежащее США, которое сопровождали американские военные корабли USS Laboon и USS Mason.

Командование сообщило, что американские, коалиционные или коммерческие суда не получили никаких повреждений.

"Было установлено, что баллистическая ракета представляет непосредственную угрозу для американских, коалиционных и торговых судов в регионе. Эти действия предпринимаются для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод для американских, коалиционных и торговых судов" , - подчеркнули в CENTCOM.

Борьба с хуситами

На днях американские военные заявили об уничтожении четырех беспилотных летательных аппаратов, которые хуситы запустили в направлении торговых судов в Красном море.

23 марта истребители с авианосца ВМС США "Дуайт Д. Эйзенхауэр" нанесли удар по трем подземным хранилищам в районах Йемена, находящихся под контролем хуситов.