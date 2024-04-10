Россияне продвигаются вблизи Авдеевки, но теряют позиции под Кременной – ISW

Западнее Кременной продолжаются ожесточенные бои, но российские войска теряют ограниченные позиции из-за постоянных украинских контратак. Российские войска ведут бои за тактические высоты в районе карьера южнее Кременной. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет Владислав Прийменко, РБК-Украина.

Операция №1 - Луганская область﻿

Недавно российские войска продвинулись к югу от Кременной. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 8 апреля, показывает, что российские войска добились незначительных успехов в районе меловых карьеров к югу от Белогоровки (южнее Кременной).

9 апреля российский блогер заявил, что российские войска ведут бои за тактические высоты в районе карьера и им удалось захватить ограниченные позиции в этом районе - утверждения согласуются с доступными видеозаписями с геолокацией.

Российские источники также утверждали, что в районе Тернов (к западу от Кременной) шли ожесточенные бои, но российские войска теряют ограниченные позиции из-за постоянных украинских контратак.

Операция №2 - Донецкая область

Позиционные бои продолжались под Бахмутом 9 апреля, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Представитель украинской группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин заявил, что российские войска продолжают большое количество атак пехоты к востоку от Часового Яра и что российские войска перевозят пехоту на боевых машинах пехоты (БМП) для проведения штурмов украинских позиций без снаряжения при поддержке артиллерии и авиации.

Позиционные бои продолжались:

северо-восточнее Бахмута в районе Верхнекаменского, Спорного и Раздоловки;

западнее Бахмута в районе Нового (непосредственно к востоку от Часового Яра);

юго-западнее Бахмута в районе Ступочек, Клещиевки и Андреевки.

Российские войска, по-видимому, наносят тяжелые планирующие бомбовые удары по украинским позициям, чтобы обеспечить дальнейшее продвижение к Часовому Яру, аналогично тому, как российские войска наносили планирующие бомбовые удары по Авдеевке, приведшие к ее захвату в феврале 2024 года.

Российский блогер заявил, что штурмовики Су-25 ВКС России наносят тяжелые управляемые планирующие бомбовые удары FAB-250 по украинским укреплениям в Часовом Яру, а также используют ракеты S-8 и S-13 для уничтожения украинских укреплений в Часовом Яру.

Российские войска недавно продвинулись к западу от Авдеевки и, вероятно, захватили Первомайское (к юго-западу от Авдеевки) по состоянию на 9 апреля.

Кадры с геолокацией, опубликованные 9 апреля, показывают, что российские войска продвинулись на полях к северо-востоку от Нетайлово (непосредственно к западу от Первомайского).

Боевые действия также продолжались:

северо-западнее Авдеевки в районе Новобахмутовки и Бердычей;

западнее Авдеевки в районе Уманского;

юго-западнее Авдеевки в районе Невельского.

Украинский солдат, действующий на Авдеевском направлении, заявил, что российские войска пытаются взять Семеновку, атакуя группами по пять-семь пехотинцев как с востока, так и с севера. Военный заявил, что российские войска в последние дни не проводили механизированных атак под Семеновкой и обычно используют БМП для переброски небольших пехотных групп к линии фронта для наземных атак под руководством пехоты.

По его словам, российские ВКС наносят 25-30 планирующих бомбовых ударов КАБ в день в направлении Авдеевки.

Недавно российские войска продвинулись западнее и юго-западнее Донецка. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 8 апреля, показывает, что российские войска добились успехов вдоль улицы Ватутина на юго-востоке Красногоровки (к западу от Донецка) после механизированной атаки силами примерно двух взводов.

На кадрах с геолокацией, опубликованных 9 апреля, видно, как украинские войска контратакуют в том же районе на улице Ватутина, что указывает на то, что украинские войска восстановили свои позиции после первоначального российского механизированного наступления.

Командование воздушно-десантных войск Украины отметило, что за последние три дня украинские войска уничтожили более 18 российских транспортных средств различных типов в Новомихайловке, в том числе три танка и восемь боевых машин.

Позиционные бои продолжались:

западнее Донецка в районе Георгиевки;

юго-западнее Донецка в районе Новомихайловки и Победы.

Ограниченные позиционные бои продолжались в районе границы Донецкой и Запорожской областей 9 апреля, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Украинские военные источники сообщили о продолжающихся позиционных боях близ Урожайного и Старомайорского (оба к югу от Великой Новоселки).

"Южная ось"

Позиционные бои продолжались в западной части Донецкой области 9 апреля, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Позиционные бои продолжались:

вблизи Работино, Малой Токмачки (северо-восточнее Работино);

северо-западнее Вербового (восточнее Работино).

9 апреля на левом берегу Херсонской области продолжались позиционные бои, в том числе в районе Крынков, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.