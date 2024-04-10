Минреинтеграции хочет ввести учет для украинских учеников за границей

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий обсудили необходимость введения единого электронного учета украинских учеников за рубежом, сообщает Укринформ.

"К примеру, достаточно много учащихся получают образование или являются экстернами Государственного лицея "Международная украинская школа" (МУШ). Украинские личные дела для поступления в МУШ можно отправить по почте. Однако вопрос заключается в системном решении для всех учащихся за рубежом. Да, было рассмотрено" возможность введения единого электронного учета для ведения личных дел учащихся" , - говорится в сообщении.

В ходе совещания участники предложили разрешить МУШ принимать личные дела учащихся в электронном виде, а также разработать соответствующие разъяснения.

Также было отмечено, что МУШ должен стать образовательным центром, который будет аккумулировать все сотрудничество с украинскими школами за рубежом.