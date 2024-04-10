Сутки на Херсонщине: попали в вышки мобильной связи, ранены

За минувшие сутки на Херсонщине российские оккупанты попали в Пункт Несокрушимости, сотовые вышки, магазин и частный автомобиль. Также повреждены частные дома.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВ Александр Прокудин.

"В минувшие сутки противник обстреливал Берислав, Михайловку, Монастырское, Понятовку, Красный Маяк, Кизомис, Новоалександровку, Ромашково, Томину Балку, Днепровское, Садовое, Янтарное, Антоновку, Камышаны и город Херсон.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 7 частных домов. Также были зафиксированы попадания в Пункт Несокрушимости, сотовые вышки, магазин и частный автомобиль" , – говорится в сообщении.

В результате обстрелов один человек получил ранения.