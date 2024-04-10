ЕС начал скрининг законодательства по свободе движения капитала – НБУ

Европейская комиссия начала официальный скрининг законодательства Украины по переговорному разделу 4 "Свобода движения капитала", пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным НБУ, в ходе скрининга анализируется национальное законодательство государства-кандидата на вступление в Европейский Союз и степень его соответствия актам права ЕС.

В рамках этого переговорного раздела анализируется соответствие следующим сферам законодательства ЕС:

свобода движения капитала и платежей;

платежные системы;

противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В целом процесс скрининга состоит из двух этапов.

Первый - разъяснительные встречи, во время которых представители Европейской комиссии рассказывают о ключевых актах права ЕС и отвечают на вопросы государств – кандидатов на вступление в ЕС.

Второй - двусторонние встречи, на которых уже государство-кандидат будет представлять оценку приближения национального законодательства к законодательству ЕС и планы по дальнейшей имплементации актов права ЕС для членства в Европейском Союзе.

Позиция НБУ по ограничениям во время войны

Во время разъяснительной встречи 9 апреля заместитель главы НБУ Сергей Николайчук отметил: "Мы понимаем, что перед нами стоит достаточно много задач для полноценного обеспечения свободного движения капитала. В то же время даже в условиях войны мы имеем ряд сдвигов, а в чем-то - значительно продвинулись вперед".

Так, НБУ постепенно смягчает валютные ограничения при наличии сложившихся предпосылок, осуществляет меры по интеграции украинского платежного рынка с европейским и способствует дальнейшему приближению украинского законодательства к стандартам FATF. Также продолжается работа по введению четких правил регулирования рынка виртуальных активов, которые будут соответствовать праву ЕС, сообщил он.

"Мы настроены приложить все усилия для скорейшего прохождения скрининга и открытия переговоров по разделу 4" , - сказал Николайчук.

Процесс вступления Украины в ЕС

Напомним, в декабре 2023 года лидеры стран-членов ЕС на саммите в Брюсселе одобрили начало переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.

Фактически, переговоры о вступлении Украины в ЕС пока не начались, поскольку сейчас ведется скрининг украинского законодательства на соответствие требованиям ЕС, а также формируется переговорная рамка.