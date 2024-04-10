Страны Северной Европы и Балтии соберут экспертов для продвижения Украины в ЕС

Страны Северной Европы и Балтии договорились о новой инициативе, которая поможет евроинтеграции Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем, сообщает The Guardian.

По его словам, восемь Стран Северной Европы и Балтии соберут группу экспертов, которая поможет поддержать усилия Украины по вступлению в Европейский союз.

Он уточнил, что такая инициатива облегчит путь Украины ко вступлению в блок.

Также глава МИД Швеции отметил, что его страна поддерживает увеличение роли НАТО в оказании помощи Украине в сфере безопасности и координации военной поддержки и поставок оборудования.

Вступление Украины в Евросоюз

Напомним, в декабре прошлого года в ходе саммита Евросовета лидеры стран ЕС поддержали начало вступительных переговоров с Украиной. Единственный, кто хотел выступить против, - премьер Венгрии Виктор Орбан, но он не участвовал в голосовании.

Переговоры все еще не стартовали фактически. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что они начнутся в июне. По его словам, это принципиальный вопрос.

Точные сроки вступления нашей страны в ЕС пока неизвестны. Посол ЕС в Украине Катарина Матернова предполагает, что это может произойти до 2030 года.