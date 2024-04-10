Рада начала рассмотрение законопроекта о мобилизации во втором чтении
Верховная Рада 10 апреля начала рассматривать законопроект №10449 о мобилизации во втором чтении, из которого исключили положение о демобилизации, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают нардеп Ярослав Железняк в Telegram, нардеп от "Слуги народа" Василий Мокан в Telegram.
"Рада начинает рассмотрение законопроекта о мобилизации во втором чтении.
Сегодня решения финального не будет. Только рассмотрение отклоненных правок, которых 4263.
Правки, которые приняты и окончательное голосование завтра".
По словам Мокана, он вместе с командой "Разумной политики" будет отстаивать свои правки, потому что "в таком виде как сейчас голосовать за него недопустимо".
Напомним:
- Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны исключил положение о демобилизации и ротации военнослужащих из правительственного законопроекта о мобилизации, который готовится ко второму чтению.
- Верховная Рада 7 февраля приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. Среди прочего проект закона предусматривал положения о демобилизации военнослужащих.
- Народные депутаты подали ко второму чтению документа 4269 правок.
- 29 марта Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел все правки, поданные народными депутатами ко второму чтению законопроекта о мобилизации.