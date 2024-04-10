Рада начала рассмотрение законопроекта о мобилизации во втором чтении

Верховная Рада 10 апреля начала рассматривать законопроект №10449 о мобилизации во втором чтении, из которого исключили положение о демобилизации, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают нардеп Ярослав Железняк в Telegram, нардеп от "Слуги народа" Василий Мокан в Telegram.

﻿"Рада начинает рассмотрение законопроекта о мобилизации во втором чтении.

Сегодня решения финального не будет. Только рассмотрение отклоненных правок, которых 4263.

Правки, которые приняты и окончательное голосование завтра".

По словам Мокана, он вместе с командой "Разумной политики" будет отстаивать свои правки, потому что "в таком виде как сейчас голосовать за него недопустимо".

Напомним: