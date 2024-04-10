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Рада начала рассмотрение законопроекта о мобилизации во втором чтении

Рада начала рассмотрение законопроекта о мобилизации во втором чтении
Фото: Vadim Chuprina

Верховная Рада 10 апреля начала рассматривать законопроект №10449 о мобилизации во втором чтении, из которого исключили положение о демобилизации, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают нардеп Ярослав Железняк в Telegram, нардеп от "Слуги народа" Василий Мокан в Telegram.

﻿"Рада начинает рассмотрение законопроекта о мобилизации во втором чтении.
Сегодня решения финального не будет. Только рассмотрение отклоненных правок, которых 4263.
Правки, которые приняты и окончательное голосование завтра".

По словам Мокана, он вместе с командой "Разумной политики" будет отстаивать свои правки, потому что "в таком виде как сейчас голосовать за него недопустимо".

Напомним:

  • Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны исключил положение о демобилизации и ротации военнослужащих из правительственного законопроекта о мобилизации, который готовится ко второму чтению.
  • Верховная Рада 7 февраля приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. Среди прочего проект закона предусматривал положения о демобилизации военнослужащих.
  • Народные депутаты подали ко второму чтению документа 4269 правок.
  • 29 марта Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел все правки, поданные народными депутатами ко второму чтению законопроекта о мобилизации.

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