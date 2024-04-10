Украина и Британия подписали новое соглашение об оборонном сотрудничестве

Великобритания и Украина подписали рамочное соглашение для поощрения сотрудничества в оборонных и промышленных вопросах, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.

Соглашение подписали на военно-промышленной конференции в Киеве, в которой приняли участие около 30 британских оборонных компаний.

Британские компании приехали, чтобы обсудить потенциальные совместные предприятия с украинскими производителями вооружений и оборонной промышленности.

"Это соглашение является очередным свидетельством непоколебимой поддержки Великобританией оборонных усилий Украины и ее долгосрочного восстановления и поможет сделать военные операции Украины более эффективными.

Оно призвано дать возможность обеим странам работать вместе над преодолением вызовов безопасности, укреплением оборонной промышленности и реализацией совместных проектов в течение следующих месяцев", – говорится в сообщении.

Усиление сотрудничества может привести к реализации десятков проектов между крупнейшими оборонными компаниями Великобритании, Вооруженными силами Украины и украинскими компаниями – от создания стратегических военных ремонтных предприятий до восстановления гражданской инфраструктуры и внедрения технологий для защиты от кибератак.

Во время торговой миссии в Киев британская оборонная компания BAE Systems согласовала контракт с Министерством обороны Великобритании на техническое обслуживание и ремонт подаренных Украине легких пушек L119.

Это означает, что L119, подаренные Британией Украине, могут обслуживаться в Украине и быстрее возвращаться на фронт, а также обеспечивать жизненно важную поддержку оборонной инфраструктуры Украины.

Эта новая рамочная договоренность следует за историческим соглашением между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности, которое подписали премьер-министр Риши Сунак и президент Владимир Зеленский в январе 2024 года.